EXCLUSIV. Cum a făcut Adi Minune 16.000 de euro după ce a pus la bătaie 1.000! Era naș, stătea la masa și…

Pe parcursul zilei de luni, 24 februarie, temporar vântul va avea rafale în general de 50…60 km/h, dar va slăbi în intensitate spre seară. Cerul va fi variabil. Temperatura maximă va fi de 17…18 grade. Avertizarea este valabilă pentru intervalul 24.02. ORA 11 – 24.02. ORA 23. În Capitală, temperaturile vor ajunge astăzi până la […]