Incendiu devastator în Delta Văcărești pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați VIDEO

11:00

Acum ceva timp, Mirela de la Insula Iubirii anunța mândră tare că este însărcinată. Cu toate acestea, fosta iubită a lui Ionuț Gojman și-a mințit urmăritorii de foarte multe ori, atât în legătură cu sarcina de la momentul respectiv, cât și cu faptul că a făcut nuntă cu Vasile Tecar. Acum, fosta concurentă din show-ul […] The post Mirela de la Insula Iubirii s-a afișat cu o burtică suspectă, iar fanii au explodat! Este însărcinată fosta concurentă a show-ului de la Antena 1? appeared first on Cancan.ro.