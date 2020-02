Baschet masculin: România, învinsă clar în Israel, în preliminariile FIBA EuroBasket 2021

18:30

Reprezentanţii Comisiei Europene au fost de acord cu prelungirea de la 4 luni la 6 luni a perioadei de recuperare de la CFR Marfă a ajutorului de 570 de milioane de euro în urma demersurilor realizate de conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, din luna decembrie 2019, a declanşării procedurii de concordat preventiv, a asumării de către conducerea societăţii la începutul acestui an a bugetului de venituri şi cheltuieli cu pierderi de 0 lei şi ţinând cont de poziţia strategică pe care o ocupă compania, susţine MTIC, într-un comunicat."Astăzi, 24 februarie 2020, reprezentanţii Comisiei Europene au transmis printr-un comunicat de presă faptul că în urma investigaţiei declanşate cu privire la CFR Marfă, la sfârşitul anului 2017, suma în valoare de 570 de milioane euro plus dobânzi este incompatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat şi, prin urmare, trebuie să fie recuperată de statul român. În urma demersurilor realizate de conducerea ministerului, din luna decembrie 2019, a declanşării procedurii de concordat preventiv, a asumării de către conducerea societăţii la începutul acestui an a bugetului de venituri şi cheltuieli cu pierderi de 0 lei şi ţinând cont de poziţia strategică pe care o ocupă CFR Marfă, reprezentanţii Comisiei au fost de acord cu prelungirea perioadei de recuperare de la 4 luni la 6 luni", se arată în comunicat.Potrivit sursei citate, reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat pozitiv demersurile iniţiate la nivelul CFR Marfă, demersuri în urma cărora operatorul feroviar să poată să-şi desfăşoare în continuare activitatea, fiind un actor important pe piaţa transportului feroviar de marfă din ţara noastră."Reamintim că investigaţia începută de către Comisia Europeană în 18 decembrie 2017 a fost finalizată informal în 2019, înainte de preluarea mandatului de către ministrul Lucian Bode. În acest sens, CFR Marfă a iniţiat procedura de concordat preventiv, o soluţie de prevenţie cu rolul de a asigura redresarea rapidă, desfăşurată sub supravegherea judecătorului sindic. Procesul de restructurare permite continuarea activităţii societăţii şi rambursarea datoriilor conform prevederilor legale, interne şi comunitare", afirmă MTIC.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor precizează, în documentul citat, că în planul de redresare există două direcţii importante: una se referă la eficientizarea operaţională, astfel încât să fie generat un profit operaţional din cel de-al doilea an al derulării procedurii de concordat preventiv, iar cealaltă direcţie se referă la obţinerea de venituri prin valorificarea şi/sau darea în plată a activelor neproductive ale societăţii."Această a doua direcţie are drept scop capitalizarea şi achitarea creanţelor mai vechi. Printre măsurile de eficientizare putem aminti: creşterea volumului de mărfuri transportate prin implementarea unei politici comerciale la preţuri competitive, începând din acest an, definirea parcului de material rulant conform cerinţelor clienţilor, reducerea cheltuielilor de exploatare şi a cheltuielilor cu închirierea de vagoane prin investiţii în parcul propriu, înfiinţarea unui departament de restructurare cu obiective clare, reorganizarea structurii centrale şi a regionalelor CFR Marfă. Totodată, conducerea societăţii a promovat şi şi-a estimat un buget pentru anul 2020, fără pierderi. Acest lucru vine după mulţi ani în care bugetul a fost prognozat cu pierderi, acestea fiind şi mai mari la finalul anilor. În anul 2017 s-a înregistrat o pierdere de 157.311 mii lei, în 2018 de 158.052 mii lei iar în 2019 se estimează pierderi de peste 200.000 mii lei. Reprezentanţii societăţii continuă discuţiile cu reprezentanţii ANAF şi cu cei ai Consiliului Concurenţei privind implementarea planului de redresare şi eficientizare a CFR Marfă", adaugă reprezentanţii MTIC.Comisia Europeană a constatat, luni, că operatorul de transport feroviar de marfă CFR Marfă a primit un ajutor de stat incompatibil în valoare de cel puţin 570 de milioane euro din partea României, prin anularea datoriilor şi prin neîncasarea unor datorii de la societate, şi, în consecinţă, a cerut României să recupereze de la companie ajutorul ilegal şi dobânzile aferente, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.Decizia CE prevede şase luni pentru punerea în aplicare a deciziei de recuperare, în locul perioadei obişnuite de patru luni, se precizează în comunicat."Piaţa transportului feroviar de marfă este o componentă esenţială a legăturilor de transport în orice economie. Anumite măsuri de sprijin public în favoarea operatorului istoric CFR Marfă, deţinut de stat, i-au conferit acestuia un avantaj economic neloial faţă de alţi operatori. Acestea au constat în anularea datoriilor publice şi necolectarea de către creditorii publici a sumelor datorate de operator. Măsurile încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. România trebuie acum să recupereze ajutorul incompatibil", a declarat comisarul european responsabil cu politica în domeniul concurenţei, Margrethe Vestager.CFR Marfă este operatorul istoric de pe piaţa românească de transport feroviar de marfă. De mai mulţi ani, societatea, care este deţinută integral de stat, se confruntă cu dificultăţi economice. Aceasta are un nivel ridicat de îndatorare, în special faţă de administratorul infrastructurii feroviare din România, CFR Infrastructură, care este, de asemenea, deţinut în totalitate de stat, şi a avut datorii mari faţă de agenţiile naţionale de asigurări sociale şi de administrare fiscală timp de mulţi ani.Spre deosebire de transportul feroviar de călători, piaţa transportului feroviar de marfă din România este extrem de competitivă, întrucât există numeroşi operatori privaţi; unii dintre aceştia au dobândit o cotă de piaţă considerabilă ca urmare a liberalizării pieţei în anul 2007. În martie 2017, Asociaţia Transportatorilor Feroviari Privaţi din România a adresat Comisiei o plângere oficială, în care a susţinut că CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare de stat cu încălcarea normelor UE în materie.La 18 decembrie 2017, Comisia a iniţiat o investigaţie aprofundată pentru a stabili dacă mai multe măsuri luate de România în sprijinul societăţii CFR Marfă respectau normele UE privind ajutoarele de stat, în special: conversia creanţelor în acţiuni în valoare de aproximativ 363 de milioane euro (1 669 de milioane lei) în 2013 precum şi necolectarea, cel puţin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări sociale şi a taxelor restante datorate de CFR Marfă, precum şi a datoriilor societăţii faţă de CFR Infrastructură.Comisia Europeană a constatat că acţiunile statului din iunie 2013 vizând executarea silită a datoriilor la bugetul de asigurări sociale şi taxele restante ale societăţii CFR Marfă la bugetul de stat au fost conforme cu piaţa.Cu toate acestea, în ceea ce priveşte restul de măsuri identificate, Comisia a constatat că, în cazul de faţă, statul român a acţionat mai degrabă în calitate de autoritate publică decât ca acţionar al societăţii. În plus, chiar dacă statul ar fi acţionat în calitatea sa de acţionar şi, prin urmare, criteriul operatorului privat în economia de piaţă ar fi fost aplicabil, niciun operator privat nu ar fi anulat datoria sa sau s-ar fi abţinut să obţină în mod activ rambursarea datoriilor acumulate de-a lungul anilor fără o compensaţie financiară suficientă."Comisia a concluzionat că sprijinul din bani publici acordat de România a conferit societăţii CFR Marfă un avantaj economic neloial faţă de concurenţii săi. Prin urmare, aceste măsuri constituie ajutor de stat în sensul normelor UE", se arată în comunicatul CE.Prin urmare, Comisia a concluzionat că finanţarea publică acordată de România societăţii CFR Marfă, care se ridică în total la cel puţin 570 de milioane euro plus dobânzi, este incompatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat şi trebuie recuperată de România.Administratorul de insolvenţă CITR şi CFR Marfă au transmis Tribunalului Bucureşti planul de concordat al companiei feroviare, ce urmează să fie restructurată prin procedura de concordat preventiv, a anunţat, luni, CITR, parte a Impetum Group.Potrivit sursei citate, planul de redresare se bazează pe doi mari piloni: eficientizarea operaţională, astfel încât compania să genereze profit operaţional din cel de-al doilea an al derulării procedurii de concordat preventiv şi obţinerea de venituri prin valorificarea şi darea în plată a activelor neproductive ale companiei, cu scopul capitalizării sale şi al achitării creanţelor istorice.Printre măsurile de eficientizare operaţională, ca exemplu, se află creşterea, din 2020, a volumului de mărfuri transportate prin implementarea unei politici comerciale la preţuri competitive, structurarea parcului de material rulant conform nevoilor clienţilor, reducerea cheltuielilor de exploatare, reducerea cheltuielilor cu închirierea de vagoane prin investiţii în parcul propriu, înfiinţarea unui departament de restructurare cu obiective clare, reorganizarea regionalelor CFR Marfă şi a structurii centrale.Planul a fost realizat în urma unei analize a activităţii curente a societăţii, respectiv a raportului dintre activele aflate în patrimoniul CFR Marfă S.A., inclusiv din perspectiva gradului de utilizare a acestora, şi datoriile înscrise în evidenţele contabile.La data depunerii planului, respectiv 21 februarie 2020, activul companiei are un cuantum de 5,1 miliarde de lei, din care imobilizările corporale ating 4,7 miliarde de lei. Toate imobilizările corporale au fost evaluate de un evaluator agreat ANEVAR, printr-un raport finalizat în luna mai 2019. Datoriile evidenţiate în contabilitatea CFR Marfă sunt în valoare de 1,3 miliarde de lei. Astfel, rezultă că activul companiei este mult superior pasivului cuprins în cadrul planului de concordat."Următorii paşi în procedură, pe care dorim să îi implementăm accelerat, având în vedere iminenţa unor executări silite care pot bloca activitatea companiei, sunt: negocierile cu creditorii, individual sau colectiv, în prezenţa administratorului concordatar (într-un termen mai scurt decât cel maxim prevăzut de lege, respectiv 60 de zile de la depunerea planului) şi votarea planului de către creditorii care deţin cel puţin 75% din creanţe, precum şi omologarea acestuia de către judecătorul sindic, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii de omologare. Termenul de implementare a măsurilor adoptate în plan este de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii", se arată într-un comunicat al CITR. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)