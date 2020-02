Coronavirus în România. Anunțul făcut de Klaus Iohannis: ”Să se informeze corect…”

15:20

Fanii cred că Andra și Vlăduța Lupău sunt rude! Fotografia publicată de Vlăduța a stârnit un val de controverse. Vlăduța Lupău a publicat pe contul ei de socializare o fotografie în care apare alături de Andra. Cele două artiste se îmbrățișează și zâmbesc larg la cameră, iar poza a stârnit numeroase controverse în rândul fanilor.