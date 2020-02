Nuntă + botezul fiului ”la pachet” pentru celebrul fotbalist român! Declarații în premieră: ”Vom avea o super-petrecere… Sunt cel mai fericit!”

18:10

Coronavirusul a creat panică și în rândul vedetelor! Culiță Sterp și-a anulat concertele din Italia. Artistul și-a anunțat fanii pe Facevook în legătura cu decizia luată. Autoritățile italiene iau măsuri de la o oră, la alta, după ce în urmă cu câteva zile au fost confirmate primele decesuri cauzate de virusul Covid-19 pe teritoriul țării […]