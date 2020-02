Vela: Vom introduce în formularele înmânate la frontieră şi prevederi din Codul penal privind declaraţiile false

22:30

Vicepremierul interimar Raluca Turcan afirmă că decizia CCR care stabileşte că există conflict juridic între preşedinte şi Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, în funcţia de premier "nu înseamnă că Parlamentul condus de PSD a devenit brusc legitim, nici că românii nu au în continuare dreptul să dorească alegeri anticipate"."În fiecare zi, PSD face probabil şedinţe în care dezbate ce mai poate face pentru a bloca România şi pentru a da vina pe PNL. Pentru că acesta este obiectivul majorităţii PSD din Parlament: cum să pună beţe-n roate PNL, în an electoral. Din pur cinism politic. Judecătorii CCR au decis în 2014 că Preşedintele nu este obligat să desemneze, automat, pe acel premier propus de un partid sau o alianţă care îşi revendică majoritatea mandatelor înainte de votul propriu-zis de învestitură. Astăzi, la sesizarea PSD, CCR a luat o decizie exact opusă celei de acum şase ani, făcându-ne să ne întrebăm ce anume a făcut ca argumentele din 2014 să nu mai funcţioneze azi, într-o speţă similară", scrie Raluca Turcan luni, într-o postare pe Facebook.Ea adaugă că liberalii vor aştepta motivarea deciziei CCR."Decizie care nu înseamnă nici că acest Parlament condus de PSD a devenit brusc legitim, nici că românii nu au în continuare dreptul să dorească alegeri anticipate. Am avertizat PSD că există soluţii pentru orice tip de blocaj, indiferent cât de încrâncenată este dorinţa lor de a ţine România departe de urnele de vot", susţine Turcan.Vicepremierul interimar precizează că până la rezolvarea "acestui conflict făţiş pe care PSD îl are cu poporul român", PNL se va ocupa "cu seriozitate" de problemele guvernării, aşa cum a făcut-o în ultimele trei luni."România are dreptul la o bună guvernare, o are acum şi o va avea încă 4 ani cu PNL", mai spune Turcan.Curtea Constituţională a României a stabilit, luni, că există conflict juridic între preşedinte şi Parlament privind desemnarea liderului PNL, Ludovic Orban, în funcţia de premier. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)