ANM anunță un martie istoric în România. Luna martie nu va mai fi la fel. Fenomene meteo și temperaturi istorice

Epidemia de coronavirus care face ravagii în aproape toată lumea. În prezent există peste 79.550 de oameni infectați și s-au înregistrat 2.628 de victime. În prezent, virusul a ajuns în Italai, iar asta a alertat întreaga Europă. Există 12 localități din nordul Peninsulei care se află deja în carantină, toate barurile, școlile și magazinele sunt […]