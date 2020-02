CHELSEA - BAYERN // liveTEXT de la ora 22:00 Bavarezii merg să se impună la Londra » Echipe probabile + cele mai tari cote

22:20

FC Botoșani a câștigat meciul cu Poli Iași, scor 2-1, și intră în play-off de pe locul 3. Mircea Rednic (57 de ani) cere un restart din partea elevilor săi odată cu startul play-out-ului.„Ne-am relaxat 10 minute, în rest echipa a jucat mult mai bine. E cel mai bun joc de când sunt la echipă. Am fost mult mai periculoși când am început să pasăm.Cred că am fi meritat cel puțin punct. Nu e nevoie de psiholog la echipă, e vorba și de mai multă responsabilitate. ...