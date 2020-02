Lia Bugnar, reacție dură după ce Alex Velea a criticat Asia Express: „Li s-a făcut milă de el”

23:50

Cristian Daminuță nu a avut foarte mult noroc pe terenul de fotbal, dar se pare că, în plan personal, toate îi merg așa cum își dorește! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, fotbalistul a făcut primele declarații despre nuntă și botez, dar și despre cum i s-a schimbat viața, de când s-a […] The post Nuntă + botezul fiului ”la pachet” pentru celebrul fotbalist român! Declarații în premieră: ”Vom avea o super-petrecere… Sunt cel mai fericit!” appeared first on Cancan.ro.