Andrei Gerea se alătură proiectului Ramonei-Ioana Bruynseels - Partidul RE:START România

Finala Naţională a concursului Eurovision va avea loc duminică, la Sala Sporturilor din Buzău, ocazie cu care va fi desemnată piesa cu care Roxen va participa pe scena de la Rotterdam.Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES, publicul şi juriul, în proporţie egală, vor decide actul artistic care va reprezenta România la Eurovision 2020.Roxen va interpreta cele cinci piese, fiecare dintre ele cu un show special pregătit. Cel mai votat dintre aceste show-uri va urca şi pe scena de la Rotterdam, precizează sursa citată.Evenimentul se va desfăşura sub conceptul #ealtceva şi va conduce publicul într-o inedită călătorie muzicală prin istoria şi geografia celor mai bune momente ale acestui concurs muzical, spun organizatorii.''Magia Eurovision va fi adusă pe scena Finalei Naţionale atât de Roxen, cu cele cinci piese care intră în concurs, cât şi de invitaţi speciali, români şi străini, mulţi dintre aceştia concurenţi şi chiar câştigători ai diferitelor etape ale Eurovision Song Contest'', arată sursa citată.Conceptul regizoral al întregului spectacol şi al celor cinci show-uri care intră în concursul de selecţie naţională poartă semnăturile lui Dan Manoliu şi Bogdan Păun."Ne dorim ca românii să trăiască în avans, pe 1 martie, exact senzaţia pe care o vor avea telespectatorii din întreaga lume în luna mai, urmărind show-ul României pe scena de la Rotterdam. Doar că românii vor avea, în plus, un spectacol complet şi complex, oferit nu doar de Roxen şi de invitaţii speciali, ci şi de cei doi prezentatori, plus un personaj surpriză. Noul sistem de selecţie ne-a permis să ne adaptăm, să ne organizăm altfel, astfel încât să fim actuali, moderni, surprinzători. Am promis că în acest an #ealtceva şi chiar aşa va fi", a declarat Dan Manoliu, citat în comunicat.***Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul "Open Up", cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului participă - alături de România - alte 40 de ţări. România va intra în concurs pe 12 mai, în cea de a doua parte a primei semifinale.În ordine alfabetică, ţările care vor intra alături de România în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, Ucraina (partea a doua). În cea de a doua semifinală (14 mai) vor concura Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).În finala de la Rotterdam a concursului Eurovision din 16 mai vor intra în concurs 26 de ţări: primele 10 ţări din fiecare semifinală şi cele şase calificate direct (Big Five plus ţara gazdă). Chiar dacă vor concura direct în finală, cele şase ţări vor putea vota, în semifinale, astfel: Germania, Italia, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) în prima semifinală, iar Franţa, Spania şi Marea Britanie - în cea de-a doua semifinală. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: eurovision.tv