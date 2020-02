Florin Salam, din nou bunic! Vestea vine din partea fiului său de 17 ani

09:40

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis prognoza meteo pe 4 săptămâni, oferindu-ne informații legate de temperaturile maxime și minime care vor fi înregistrate în prima lună de primăvară. Nu a fost o iarnă teribilă, cel puțin în unele zone ale țării, iar în București nu a nins decât foarte puțin. Temperaturile s-au situat peste […]