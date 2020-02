Un bărbat venit din România, confirmat cu noul coronavirus în Rimini, Italia

14:10

Cunoscutul teoretician media Evgeny Morozov (cercetător american de origine bielorusă) ne arată clar, în The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, că teoria tehnoutopică a “iPod liberalismului”, care porneşte de la supoziţia că dezvoltarea noilor tehnologii şi reţele media va duce automat la creşterea şi expansiunea democraţiei, este falsă. Sau cel puţin îndoielnică. […]