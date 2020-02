Românii care nu respectă regulile de carantină pot fi pedepsiți chiar și cu închisoarea! Trei persoane sunt cercetate în Neamț

11:40

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Chivu s-a operat în exces și a ajuns să aibă toate trăsăturile feței transformate complet. Dana Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță și, în prezent, make-up artist de succes, a criticat-o pe blondină și a avut o reacție acidă cu privire la modul în […]