Bihor: Trupa Szigligeti din Oradea prezintă, în premieră naţională, ''Familia Schroffenstein'' de Heinrich von Kleist

Criticii literari britanici s-au declarat entuziasmaţi de romanul care încheie trilogia dedicată lui Thomas Cromwell al scriitoarei Hilary Mantel, singura femeie care a câştigat de două ori premiul Booker, considerându-l "magnific" şi "o capodoperă", cu o săptămână înainte de lansarea sa oficială în librării, informează BBC luni.Noul volum, care se intitulează "The Mirror and the Light", este "o operă epică de ficţiune istorică", a declarat Allison Pearson, critic literar care publică recenzii în The Telegraph."Merită oare încă un (premiu) Booker? Da, merită!", a declarat şi criticul literar de la London Evening Standard, referindu-se la noul roman scris de Hilary Mantel.Potrivit criticului Anthony Cummins de la Daily Mail, noul volum, care va avea 912 pagini, ar fi putut avea totuşi de câştigat de pe urma unei editări mai stricte."Chiar şi cel mai nesăţios admirator al istoriei Tudorilor ar putea fi iertat dacă i se închid pleoapele", a precizat criticul britanic, potrivit căruia noul volum este în acelaşi timp "de departe cel mai dens" din întreaga trilogie.Seria literară creată de Hilary Mantel prezintă viaţa şi ascensiunea lui Thomas Cromwell, fiul unui fierar care devine unul dintre cei mai de încredere sfetnici ai regelui Henry al VIII-lea.Saga a început în 2009 odată cu publicarea romanului "Wolf Hall" şi a continuat în 2012 cu volumul "Bring Up the Bodies". Ambele cărţi au câştigat Man Booker Prize, cel mai prestigios trofeu din literatura britanică."The Mirror and The Light", care se deschide cu scena în care Anne Boleyn a fost executată pe eşafod în 1536, continuă povestea vieţii lui Thomas Cromwell, până la propria sa execuţie, care a avut loc patru ani mai târziu.Noul volum, afirmă Johanna Thomas-Corr de la The Times, "ar putea fi cel mai bun din trilogie, pur şi simplu pentru că ne oferă mai mult"."La fel ca în trecut, Mantel ne ajută să ne cufundăm cu ajutorul abilităţii ei extraordinare în bogatul univers al Tudorilor", afirmă Allison Pearson.Hilary Mantel, declară acelaşi critic literar, "a scris o carte epică despre istoria Angliei care are acelaşi efect ca 'Eneida' pentru romani şi 'Război şi pace' pentru ruşi".Potrivit lui Melanie McDonagh, critic literar care publică în London Evening Standard, reuşita remarcabilă a scriitoarei Hilary Mantel constă în faptul că "a transformat unul dintre cei mai mari ticăloşi din istoria Angliei într-o persoană vie, înţelegătoare şi aproape admirabilă".Noul roman, scrie Alexandra Harris de la The Guardian, "este un volum de proporţii epice, la fel de palpitant, propulsor, cu un umor negru şi uluitor de inteligent ca predecesoarele sale".Romanul "The Mirror and the Light" va fi publicat în Marea Britanie de editura Fourth Estate pe 5 martie.Primele două cărţi din trilogia scriitoarei Hilary Mantel au fost adaptate atât pentru televiziune, cât şi pentru teatru. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Waterstones / Twitter