Prima reacție a Addei, după ce și-a înjurat soțul ca la ușa cortului la Asia Express: ”Căsătoria nu e…”

14:50

Coronavirusul a băgat panică în toată lumea. Speriat din cauza virusului ucigaș, fratele Cristinei Țopescu a publicat un mesaj pe contul său de Facebook. Sebastian este fiul lui Cristian Țopescu, pe care regretatul comentator sportiv îl are cu Christel Ungar. În momentul în care s-au cunoscut cei doi, Cristian Țopescu avea 61 de ani, iar […] The post Fratele Cristinei Țopescu, speriat de coronavirus. Gestul făcut de Sebastian pe străzile din Milano appeared first on Cancan.ro.