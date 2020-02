Barna: Propunerea Alianţei USR PLUS pentru funcţia de premier este Dacian Cioloş

20:40

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că Ludovic Orban şi-a depus mandatul de prim-ministru desemnat şi că a acceptat."În această seară, domnul Ludovic Orban şi-a depus mandatul de prim-ministru desemnat; motivaţia este pe cât de simplă, pe atât de clară: regulamentul activităţilor comune din Parlament pentru Cameră şi Senat prevede un termen de 15 zile, termen în care trebuie să se pronunţe Camerele reunite asupra propunerii de guvern. Aceste 15 zile s-au epuizat fără să se fi votat. În esenţă, (...) se datorează această situaţie PSD-ului. Din cauza PSD-ului, care a boicotat şedinţa de ieri, nu s-a putut da un vot. În acest mod, riscăm să intrăm într-un blocaj. Or, un blocaj este ultimul lucru pe care ni-l dorim în această situaţie. De aceea, am acceptat această depunere de mandat din partea domnului Ludovic Orban", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.În context, el a mai anunţat că miercuri se va consulta cu partidele şi formaţiunile parlamentare."Constat că propunerea pe care am făcut-o şi solicitarea de învestitură s-a finalizat fără rezultate. Nu are rost să începem să numărăm, însă noi nu dorim să intrăm într-un blocaj. Noi dorim să mergem mai departe, fiindcă lucrurile trebuie să se mişte şi România trebuie guvernată", a spus Iohannis.Şeful statului a subliniat că este 'foarte mulţumit' de munca depusă de Ludovic Orban în calitate de prim-ministru."A reuşit acest guvern să facă într-un termen foarte scurt, doar sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an, lucruri care au fost absolut necesare pentru ţară - mă gândesc doar la bugetul pe anul 2020, la reglementări foarte importante în multe domenii, la chestiuni care au tot fost amânate de guvernele dinainte. Sub linie nu doar că nu aş avea ce să-i reproşez, chiar aş avea pentru ce să-l laud. Iar procedura în Parlament nu s-a blocat fiindcă Ludovic Orban a făcut sau n-a făcut ceva anume, fiindcă el a făcut ce trebuie - a întocmit o listă, s-a prezentat în Parlament -, însă întreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care mai întâi a tras de timp cu audierile, care altădată se făceau într-o zi sau într-o zi jumate, s-au făcut într-o săptămână jumate, după care, termenul la care s-a pus votul pentru învestitură a fost termenul maximal admis în regulamentul activităţilor comune ale celor două Camere. Se vede clar intenţia de a bloca acest demers", a mai spus Iohannis.El a reiterat că Ludovic Orban şi-a depus mandatul pentru a debloca situaţia."România nu are nevoie de blocaje. România are nevoie să meargă înainte. Sunt suficiente probleme care trebuie rezolvate, nu avem nevoie de astfel de blocaje", a conchis Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)