Lista completă cu universitățile din România care au suspendat cursurile din cauza coronavirusului! Ce decizie a fost luată în școli în legătură cu Săptămâna Altfel

15:10

Vica Blochina a ajuns de urgență pe mâna medicilor! Blondina a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini de pe patul de spital. Vica Blochina a ajuns pe mâna medicilor. Vedeta a publicat, pe contul ei de Instagram, mai multe imagini de pe patul de spital în timp ce medicii îi pun piciorul […] The post Vica Blochina, imagini de pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta appeared first on Cancan.ro.