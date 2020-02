Lista completă cu universitățile din România care au suspendat cursurile din cauza coronavirusului! Ce decizie a fost luată în legătură cu Săptămâna Altfel

18:20

Marian Godină a făcut dezvăluiri savuroase despre Codin Maticiuc, unul dintre protagoștii filmului “Miami bici” în care apare alături de Matei Dima, alias BRomania. Celebrul polițist din Brașov i-a transmis extravagantului actor o urare… plină cu înjurături! Apropiații și fanii celor doi au fost uimiți când au citit mesajul postat în această după-amiază de Marian […] The post Marian Godină a spus adevărul despre Codin Maticiuc! Mesajul pentru actorul din Miami Bici: “S#&i $#*@, mă!” appeared first on Cancan.ro.