Preşedintele Iohannis participă la prezentarea bilanţului ÎCCJ pe anul 2019

Carrefour România lansează a doua ediţie a programului "Creştem România BIO", care se adresează tuturor agricultorilor interesaţi de conversia la BIO, indiferent de locaţia sau dimensiunea producţiei lor, a anunţat, marţi, retailerul.Potrivit sursei citate, în program se pot înscrie în prezent atât agricultori care urmează să îşi certifice pentru prima oară culturile, cât şi cei care sunt deja în proces de conversie, iar înscrierile se fac online, în perioada 24 februarie - 15 mai 2020, pe www.crestemromaniabio.ro sau direct în magazine, în întreaga reţea de hipermarketuri Carrefour din ţară.Prima ediţie a programului "Creştem România Bio", o iniţiativă care susţine dezvoltarea agriculturii ecologice locale, a fost lansată în martie 2019 şi a avut peste 200 de fermieri înscrişi, dintre care 75 au fost eligibili. Începând cu luna iunie a acestui an, produsele acestora vor fi disponibile în Carrefour cu eticheta "În conversie la BIO", aducând mai aproape de consumator producţia locală în curs de certificare BIO."Programul Creştem România Bio a luat naştere din dorinţa de a oferi oricărui agricultor şansa de a intra în procesul, uneori anevoios, al certificării bio, fiind - totodată - atenţi la interesul în creştere al consumatorilor noştri pentru acest segment de produse, dar şi la o practică durabilă, cu atenţie sporită faţă de protejarea mediului înconjurător. Rolul de liant pe care Carrefour şi l-a asumat în această amplă mişcare de susţinere a agriculturii ecologice, conectând autorităţi, certificatori, fermieri şi consumatorul român, este reflectat printr-un număr de 75 de fermieri aflaţi în diferite stadii de conversie, în cadrul programului. Anul acesta, ne propunem să atragem un număr cel puţin egal de agricultori şi să consolidăm ecosistemul deja creat." a declarat Anca Damour, Executive Board Member Carrefour România.Iulian Tunsu, unul dintre agricultorii înscrişi în program în 2019, susţine că trecerea la agricultura eco, deşi nu a fost un pas uşor, a reprezentat o investiţie importantă pentru el, ca fermier. "Tocmai am încheiat primul an de conversie la BIO şi a fost, într-adevar, diferit, prin modul de cultivare şi soluţiile folosite. Cei de la Carrefour mi-au oferit toate informaţiile şi sprijinul necesare în demersurile pentru certificare. Bio este agricultura de viitor, iar lumea deja începe să conştientizeze beneficiile şi să caute produse crescute natural şi cu grijă pentru natură. Mă bucur să fac acest pas, care nu este unul uşor, dar am încredere că reprezintă o investiţie pentru mine, ca fermier", a declarat agricultorul.Beneficiile oferite în cea de-a doua ediţie a programului pentru viitorii parteneri Carrefour sunt: un contract ferm pe perioada de conversie (1-3 ani) şi încă 2 ani după momentul în care devin producători BIO, iar Carrefour va achiziţiona întreaga producţie pe toată durata contractului, preluarea costurilor de certificare pentru toată perioada de conversie, atât în cazul agricultorilor care urmează să îşi certifice pentru prima oară culturile, cât şi în cazul agricultorilor care sunt deja în proces de conversie, precum şi consiliere pentru procesul de conversie la BIO, în ceea ce priveşte procedura de elaborare a dosarului, în parteneriat cu organismul de certificare Ecocert.De asemenea, programul oferă promovarea şi vânzarea produselor rezultate: începând cu primul an de conversie, ca produse convenţionale, iar din al doilea an, sub eticheta "în conversie la BIO", la un preţ superior produselor din agricultura convenţională, Carrefour fiind primul retailer care va introduce o astfel de etichetă, încercând, prin acest demers, să sprijine atât agricultorii în procesul de conversie, cât şi să desfăşoare acţiuni de informare a consumatorilor cu privire la beneficiile BIO; susţinere şi consiliere pentru dezvoltarea afacerii, oferind inclusiv suport de marketing, promovare, packaging (biodegradabil) pentru produsele ecologice rezultate din aceste parteneriate.Carrefour susţine comunităţile în care activează prin programe relevante, astfel că, în 2017, retailerul a lansat, în premieră în România, Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăşti, prima de acest gen fondată alături de un retailer. Proiectul aduce mai aproape de clienţii Carrefour producătorii agricoli români cu produse de calitate şi le oferă acestora oportunitatea de a accesa o piaţă de desfacere sustenabilă.România deţine în prezent în jur de 364.000 de hectare în agricultura ecologică şi circa 10.000 de beneficiari înregistraţi în acest sistem. Piaţa bio din România a ajuns la 20 de milioane de euro, în 2018, înregistrând o creştere anuală de circa 30%. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)