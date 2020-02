Cu sânii goi și rebeli pe scenă! Așa a fost surprinsă Antonia în timpul unui concert! Fanii au înnebunit

22:00

În ultimele zile, virusul mortal din China s-a răspândit foarte mult pe continentul nostru, iar reprezentanții unor universități din România au decis să suspende cursurile din cauza acestei probleme mondiale. În rândurile de mai jos, descoperiți lista completă cu instituțiile de învățământ superior care și-au închis ușile. Mai mult, , Ministerul Educației și Cercetării recomandă […] The post Lista completă cu universitățile din România care au suspendat cursurile din cauza coronavirusului! Ce decizie a fost luată în școli în legătură cu Săptămâna Altfel appeared first on Cancan.ro.