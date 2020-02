Bayern e ca și calificată în sferturi după victoria cu 3-0 de la Londra cu Chelsea!

07:40

După ce experții din China au făcut mai multe teste clinice, s-a obținut rezultatul dorit. Și anume că tratamentul împotriva malariei poate fi folosit în mod cert pentru tratarea pacienților infectați cu virusul Covid-19, potrivit agenției de presă chineză, Xinhua. Directorul Institut Méditerranée Infection din Marsilia, Didier Raoult, susține aceeași ipoteză și arată că tratamentul […]