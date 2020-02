Nașul Temișan încă încearcă să-i împace pe Andreea Bălan și George Burcea! Ce mesaj emoționant a transmis artistul

09:20

Actorul Damian Oancea a încetat din viață. Anunțul a fost făcut joi seară pe pagina de Facebook a Teatrului Național Timșoara. Marele actor, Damian Oancea, s-a născut pe data de 22 martie 1945 la Craiova, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ”I,L.Caragiale” din București, în anul 1969. A debutat la Teatrul de Nord […] The post Doliu în teatrul românesc! Un mare actor a murit appeared first on Cancan.ro.