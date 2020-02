Şofer român de TIR, cabina în flăcări, pe o autostradă din Germania! La 23 de ani era să își piardă viața

12:40

Concurenta Claudia, de la Survivor România, face acuzații grave la adresa colegului său de echipă, Andi. Sportiva crede că bărbatul manipulează întregul grup. Claudia s-a întors recent din Republica Dominicană, din motive medicale. Tânăra a fost una dintre cele mai apreciate concurente din competiție și din echipa Războinicilor. Davadă sunt și reacțiile pozitive de pe […] The post Claudia de la Survivor, atac dur la adresa concurentului Andi: ”El manipulează toată echipa. Familia nu există” appeared first on Cancan.ro.