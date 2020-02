VIDEO Simona Halep - Maria Sharapova, o rivalitate cu scântei! Cum arată duelurile directe: 5 ani fără victorie + 2 momente speciale

16:10

Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) chiar este un fotbalist important la Rangers. Clubul scoțian l-a folosit pe jucătorul împrumutat de la Genk pentru a anunța oficial noul parteneriat cu Clarity Sports, valabil până în 2023. #RangersFC are delighted to announce a three and a half year partnership with Clarity Sports to become the club’s Official Team Travel Supplier. ️ Learn more: rng. ...