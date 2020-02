Coronavirus în România! Arafat: ”Șapte persoane din preajma primului bolnav se află în carantină”

18:00

Astăzi am fost în Pepiniera Cozieni, din Ilfov, și am văzut cum Romsilva are grijă de viitorul țării noastre plantând stejari, brazi, pini și alte soiuri de copaci. Alături de ministrul Mediului, dl Costel Alexe, am plantat stejari și am văzut că Romsilva are numărul necesar de copaci pentru reîmpădurire. Un material scris de Alexandra Păcuraru.