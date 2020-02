Fotbal: Manchester City a învins-o pe Real la Madrid, în optimile Ligii Campionilor

21:40

Concerte, expoziţii, proiecţii de film, ateliere pentru adulţi şi pentru copii se numără printre evenimentele oferite publicului, cu ocazia Sărbătorii Mărţişorului, de reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate, informează un comunicat transmis AGERPRES.* Accademia di Romania în Roma organizează pe 28 februarie cea de-a treia ediţie a evenimentului "Mărţişor - Legenda primăverii" cu ateliere de creaţie şi de scriere a felicitării de 8 martie. Atelierele sunt organizate de profesoarele de limbă, cultură şi civilizaţie românească Manuela Ghiurcă, Claudia Rojog şi Simona Vasile, în colaborare cu Accademia di Romania in Roma, Ambasada României în Italia, Institutul Cultural Român din Bucureşti şi Institutul Limbii Române. Pe 28 februarie, elevi români de la şcolile din Lazio şi Umbria vor sărbători Mărţişorul, care începând din 2017 este inclus în lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii. Expoziţia va putea fi vizitată la Galeria de Artă a Accademia di Romania in Roma (Viale delle Belle Arti 110) pe 28 februarie, în intervalul orar 18,00 - 19,30.* Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, asociaţia European Artists Management (EAM) Agency şi cu Ambasada României în Ţărilor de Jos, organizează o suită de evenimente cu ocazia Sărbătorii Mărţişorului şi a Zilei Internaţionale a Femeii.Mărţişorul va fi sărbătorit, de ICR Bruxelles, în cadrul unui atelier de creaţie realizat cu elevii Şcolii Europene nr. 4 Bruxelles (EEB4), ce va avea loc pe 4 martie, la sediul şcolii. Sărbătorirea Zilei Mărţişorului se va derula prin ateliere de creaţie, menite să ducă mai departe ecourile expoziţiei Brâncuşi de la BOZAR.Dezbaterea "Interferenţe culturale la feminin" va avea loc pe 5 martie, la Reşedinţa Ambasadorului României în Regatul Belgiei din Bruxelles, şi este organizată în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei şi EAM Agency. Dezbaterea are rolul de a pune în lumină artiste şi personalităţi ale diasporei româneşti, dar şi mari figuri care au creionat cultura română de astăzi, fie că vorbim despre cea de-a şaptea artă, fie despre muzică sau arte vizuale.Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos de la Haga marchează Ziua Mărţişorului şi Ziua Internaţională a Femeii prin organizarea unei seri muzicale cu un recital susţinut de solista de origine română Dana Alexe. Manifestarea se desfăşoară sub denumirea "Tradiţia mărţişorului şi marcarea zilei internaţionale a femeii" şi face parte din ciclul "Seri muzicale la Ambasada României".* Un concert prilejuit de consemnarea a 50 de ani de la fondarea Orchestrei Naţionale de muzică populară "Lăutarii" din Chişinău va fi organizat de Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău, în colaborare cu Palatul Naţional "Nicolae Sulac", pe 5 martie. Spectacolul muzical include un recital al maestrului Gheorghe Zamfir împreună cu orchestra "Lăutarii" dirijată de cunoscutul violonist Nicolae Botgros. Maestrul Gheorghe Zamfir va interpreta la nai un amplu repertoriu de muzică populară şi clasică. Concertul va avea loc la Palatul Naţional "Nicolae Sulac", în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică "Mărţişor".Un concert de muzică simfonică pentru a marca 250 de ani de la naşterea compozitorului Ludwig van Beethoven, organizat de Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău în colaborare cu Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici", va avea loc tot pe 5 martie. În cadrul evenimentului, orchestra condusă de Mihail Agafiţa, cu solistul Gabriel Croitoru, va interpreta Concertul pentru vioară şi orchestră, Re major, op.61 şi Simfonia nr. 3 în Mi bemol Major, op.55, "Eroica" de Ludwig van Beethoven.* Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Român de la Lisabona şi Ambasada României în Republica Portugheză organizează ateliere de creaţie pentru copii. Evenimentul va avea loc pe 29 februarie 2020, între orele 10,30 - 13,00, la sediul ICR Lisabona.Atelierele vor fi organizate împreună cu profesorii care asigură predarea în Portugalia a Cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, program destinat menţinerii şi dezvoltării identităţii culturale şi lingvistice în rândul comunităţilor româneşti din străinătate. Sub îndrumarea acestora, copiilor li se va explica povestea Mărţişorului şi îşi vor antrena imaginaţia şi creativitatea confecţionând mărţişoare reciclabile, din hârtie, pastă rece sau materiale textile.Tot sub semnul acestei sărbători, ICR Lisabona va organiza un eveniment special de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor de Mărţişor, dedicat doamnelor din cadrul Grupului de Comandă la Centrul Întrunit de Analiză şi Lecţii Învăţate (JALLC) al NATO din Portugalia. Evenimentul va avea loc pe 4 martie.* Două ateliere de creaţie de Mărţişoare, cu participarea creatoarelor Lea Chirinciuc, Luminiţa Liboutet şi Adriana Sîrbu, organizate de Institutul Cultural Român de la Paris, se vor desfăşura pe 29 februarie şi 1 martie. Participanţii la ateliere vor învăţa să confecţioneze mărţişoare, amulete pe care româncele, moldovenencele, bulgăroaicele (şi bulgarii) şi macedonencele le poartă la piept toată luna martie.Aceste ateliere continuă o serie de evenimente consacrate culturii şi tradiţiilor româneşti, destinate copiilor şi adulţilor, inclusiv francezilor care doresc să descopere tradiţiile româneşti.* Mărţişoare croşetate, diferite mărţişoare textile, mărţişoare realizate din pastă modelatoare, precum şi mărţişoare realizate prin tehnica scrisului pe boabe de orez vor fi expuse la Institutul Cultural Român de la Viena pe 28 februarie. În cadrul expoziţiei, vor fi prezentate lucrările unor artizani care promovează acest obicei românesc în Austria.* O reprezentaţie specială a spectacolului "1919 Misiune Regală la Paris", în regia Lianei Ceterchi, sub egida celebrării Zilei Internaţionale a Femeii şi a Zilei Francofoniei, va avea loc pe, 5 martie, la sala Alhambra din Tel Aviv. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Asociaţia femeilor din teatru IF ... / Dacă ... pentru femei.* O expoziţie în aer liber, dedicată unor femei cu rezultate remarcabile în arhitectura românească, va fi organizată, în perioada 1-31 martie, de ICR Varşovia, în colaborare cu Uniunea Arhitecţilor din România (UAR). Inspirată de la expoziţia realizată de UAR în 2019, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de activitate oficială a femeilor în domeniul arhitecturii în România, varianta varşoviană va prelua elemente fotografice şi narative combinate. Alcătuită cronologic, expoziţia cuprinde trei secţiuni: "Pioniere", "Arhitecte ale perioadei socialiste" şi "Arhitecte contemporane". O noutate este includerea Reginei Maria - prima femeie acceptată ca membru al Academiei de Artă de la Paris - şi sublinierea rolului său major în promovarea şi afirmarea arhitecturii româneşti şi a femeilor din domeniu."Sărbătoarea Mărţişorului" de la Colegiul Europei de la Natolin, organizat pe 1 martie de ICR Varşovia, în colaborare cu Ambasada Moldovei la Varşovia şi cu studenţii români şi moldoveni, va cuprinde fotografii, care înfăţişează mărţişoare originale realizate de designeri români. De asemenea, vor avea loc ateliere de dansuri tradiţionale, prezentarea tradiţiei prin materiale video şi tipărite, o degustare de vinuri, produse culinare şi dulciuri şi o proiecţie de film - "Povestea unui pierde-vară", în regia lui Paul Negoescu. ICR Varşovia va dărui tuturor participanţilor mărţişoare confecţionate în România. 