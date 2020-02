Radu Banciu, reacție scandaloasă după primul caz confirmat de coronavirus în țara noastră: „România merită asta”

20:00

Accident grav pe autostrada București-Pitești. Două autoturisme s-au ciocnit violent. Din impact două victime au fost rănite, iar o femeie de 60 de ani a rămas încarcerată. Accidentul s-a produs la ieșirea de pe A1 spre Ciorogârla, pe sensul de mers spre București. Două autoturisme au intrat în coliziune. Impactul a fost extrem de violent. […]