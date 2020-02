Are doar 20 de ani! S-a aflat cine este primul român infectat cu coronavirus

20:30

Un seim de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, în zona seismică Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 11:52:46 la adâncimea de 77km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 86km E de Brasov, 93km S de Bacau, 102km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 112km NV de Braila, […] The post Încă un cutremur în România. Ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.