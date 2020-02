Coronavirus: Oraşul chinez Qianjiang le oferă o recompensă de 1.400 de dolari locuitorilor testaţi voluntar şi cu diagnostic confirmat

07:40

Compozitorul şi dirijorul Marin Constantin, fondatorul corului de cameră 'Madrigal', a fost un specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească.Născut la 27 februarie 1925, la Urleta, judeţul Prahova, a absolvit, în 1949, Conservatorul de Muzică (secţia Dirijat Coral) dar şi Facultatea de Pedagogie, Psihologie şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti.A devenit doctor în muzicologie şi filosofie a muzicii (1985), potrivit volumului "Muzicieni români. Lexicon" (Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1970) şi www.madrigal.ro.S-a dedicat muzicii, debutând ca dirijor de coruri studenţeşti şi de amatori (1949-1953). În 1958 a pus bazele Capelei Corale "Gheorghe Cucu". A ajuns la catedra Conservatorului din Bucureşti, dar, talentul nativ de a convinge oamenii să-l urmeze i-a fost recunoscut cu funcţii de conducere în numeroase instituţii. Astfel, a fost şeful sectorului muzical la Casa Centrală a Creaţiei Populare (1954-1955), director general, dirijor al Ansamblului Tineretului din România (1951-1974), secretar al Consiliului muzicii din Ministerul Culturii (1960-1965), conferenţiar la catedra de Dirijat de cor la Conservator (din 1960). Între anii 1966-1969 a fost directorul general al Operei Române. Marin Constantin, compozitor şi dirijor al corului de cameră ''Madrigal'' - 1982 Foto (c) MIRCEA HUDEK / AGERPRES FOTOFondator, dirijor şi director pe viaţă al Corului de cameră "Madrigal", din iulie 1963, când a avut loc primul concert, până la concertul de adio din 1999, Constantin Marin a întreprins, cu ansamblul, numeroase turnee în toată lumea. A susţinut peste 3.500 de concerte în ţară şi în lume, dar şi în cadrul unor festivaluri: George Enescu (România), Bordeaux (Franţa), Viena (Austria), Handel (Germania), UNICEF (Franţa), Toamna Varşoviană (Polonia), Anul Marcian (Veneţia, Italia), Primăvara la Praga (Cehia), Musica Antiqua Europae Orientalis (Polonia), Ohridsko Leto (Macedonia) şi Belef (Belgrad, Serbia), Olanda etc.A înregistrat zece discuri sub genericul "Arta construcţiei şi interpretării corale" (comandă Columbia, SUA), CD-uri şi DVD-uri cu "Madrigal", filme documentare. Marin Constantin, compozitor şi dirijor al corului de cameră ''Madrigal'' - 1982 Foto (c) MIRCEA HUDEK / AGERPRES FOTOContribuţia în domeniul muzicii corale, ca dirijor şi compozitor, i-a fost recunoscută prin premii şi distincţii: premii la Concursul internaţional al Festivalului Mondial al Tineretului (Bucureşti -1953, Moscova - 1957, Viena -1959), Marele Premiu "Palme d'Or" la Cannes pentru "Cântecele Renaşterii" şi Diploma de onoare UNICEF (1968), Premiul Criticii Muzicale Germane (Germania, 1971), 'Il Sagitario d'Oro' (Italia, 1976), Diploma de onoare şi Premiul "Grand Due Adolf" (Luxemburg, 1979), Premiul excepţional A.T.M. (1983) pentru tratatul "Arta construcţiei şi interpretării corale" (1983), titlul de "Goodwill Ambasador UNESCO" (1992), titlul "Omul Internaţional al Anului" (1990, 1992, 1994), Diploma de onoare a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1985, 1993), titlul de "Doctor Honoris Causa" al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj-Napoca (1994), "Crucea Patriarhală a Sf. Sinod" din România (2000), Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Mare Ofiţer (2000), Premiul pentru "Vocaţia măiestriei artistice", oferit de Fundaţia Balcanii şi Europa (2006).Pentru întreaga activitate a fost menţionat în şapte ediţii "Who's Who" din Anglia şi America şi în prestigiosul "The New Grove Dictionary of Music and Musicians", potrivit surselor amintite.A murit la 1 ianuarie 2011, la vârsta de 85 de ani. AGERPRES (Documentare - Cerasela Bădiţă, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Alexandru Cojocaru) * Explicaţie foto din deschidere: Marin Constantin, compozitor şi dirijor al corului de cameră 'Madrigal' - 2004