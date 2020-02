Țăranii din România nu se tem de coronavirus: ”Se stinge cu țuiculiță!”

07:30

După ce a fost confirmat primul caz clar de infectare cu coronavirus în România, euro a crescut și azi, 27 februarie, moneda înregistrează din nou o valoare istorică! Mai mult, specialiștii sunt de părere că în următoarele zile, un euro va crește și mai mult și se va apropia de pragul de 5 lei. La […] The post Curs valutar BNR 27 februarie 2020: Euro a „explodat” după confirmarea coronavirusului în România. Câți lei costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.