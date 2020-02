CORONAVIRUS. Gabriela Firea, anunț de ultimă oră. Ce se întamplă cu școlile din București: "Demarăm în regim de urgență"

Gabriela Firea a facut cateva declaratii in legatura cu masurile pe care le ia sau le are in vedere pentru Capitala pentru protejarea populatiei de coronavirus. Scolile raman deschise.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea