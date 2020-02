Gabriela Firea, anunț de ultimă oră după confirmarea coronavirusului în România: Nu se impune închiderea școlilor din București

13:40

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are reduceri la numeroase aparate frigorifice in aceasta perioada. eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI. In campanie sunt incluse branduri precum Indesit, Hotpoint sau Beko. Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere cu volum mare, de peste 400 de litri, care au preturi foarte mici, de sub 1.550 de lei. 1. Un frigider cu doua usi Indesit TAA5, 415 l , clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 180 cm, Alb, are o reducer...