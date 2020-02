Ofera-i casei tale un aspect cat mai placut si mai elegant. Foloseste gresie si faianta de la www.gudart.ro !

15:10

Motorul electric este unul dintre cele mai importante echipamente utilizate in acest moment atat in scop casnic cat si in scop industrial. Fara utilizarea motoarelor electrice foarte multe activitati industriale dar si casnice nu ar mai fi posibile. Dezvoltarea tehnologiei face ca in acest moment pe piata de profil sa existe o varietate mare de modele de motoare electrice, fiecare dintre acestea oferind atat avantaje cat si dezavantaje.