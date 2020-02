Scandalos: imagini cu polițiști din Suceava la petrecere alături de contrabandiști

11:30

După câteva zile de temperaturi de primăvară, meteorologii anunță că vine din nou urgia albă în România! Se anunță fenomene meteo periculoase în mai multe regiuni din România, așa că oamenii trebuie să fie pregătiți pentru ce este mai rău! Administrația Națională de Meteorologie anunță fenomene extreme, în mai multe județe din România. Este cod […] The post ANM anunță fenomene meteo periculoase în toată România. La ce oră începe „urgia albă” appeared first on Cancan.ro.