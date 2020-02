Simona Gherghe, martoră la scene neplăcute într-un restaurant: “Îmi fac griji în legatură cu coronavirusul…”

12:20

Zinedine Zidane, antrenorul principal al formației Real Madrid, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o în manșa tur a optimilor de finală pe „Bernabeu” în fața celor de la Manchester City, scor 2-1, că în ciuda eșecului califiarea nu s-a decis. „Este complicat să joci bine şi totuşi să pierzi în […] The post Zidane nu recunoaște supremația „cetățenilor”: „Este complicat să joci bine şi totuşi să pierzi!” appeared first on Cancan.ro.