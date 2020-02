Noua tabelă de marcaj a stadionului din Crâng, inaugurată la meciul cu ”U” Cluj

Diviziona secundă SCM Gloria Buzău se pregăteşte pentru primul joc oficial al anului 2020. După partida cu FC Snagov, câştigată la „masa verde”, scor 0-3, pe 1 martie, elevii lui Ilie Stan vor înfrunta un adversar cu nume dar care, în acest an, are un sezon sub aşteptări.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)