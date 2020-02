Armata franceză, invitată să participe la parada militară organizată la 9 mai în Piaţa Roşie din Moscova

18:40

Cântăreţul liric spaniol Placido Domingo a anunţat joi că va renunţa să cânte pe scena operei din Madrid, dar şi pe scenele altor instituţii puse într-o situaţie delicată în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală care îl vizează, informează AFP.Artistul în vârstă de 79 de ani, care a cerut marţi iertare celor 20 de femei care îl acuzau de hărţuiri în Statele Unite, şi-a exprimat totodată regretul că vorbele sale ar fi putut da o "falsă impresie"."Scuzele mele au fost sincere şi făcute din toată inima, faţă de orice colegă pe care aş fi putut-o răni într-un fel sau altul prin tot ceea ce am spus sau am făcut", a declarat artistul într-un comunicat."Dar ştiu ce n-am făcut şi voi nega din nou", a scris el, refuzând din nou unele acuzaţii. "Nu am fost niciodată agresiv faţă de nimeni şi nu am făcut niciodată nimic care să obstrucţioneze sau să afecteze cariera cuiva", a precizat vedeta.Scuzele sale au coincis cu publicarea unei anchete independente - comandată de sindicatul american al artiştilor de operă - care a conchis că artistul a dat dovadă în trecut de comportamente inadecvate, care au mers de la flirt până la avansuri sexuale, la locul său de muncă şi în afara acestuia.La Madrid, Ministerul Culturii a decis miercuri să-l scoată pe Domingo de pe afişul unui spectacol programat pentru luna mai la Teatro de la Zarzuela, unde urma să sărbătorească 50 de ani de carieră."Din momentul în care spune că ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat" şi se referă la "fapte grave care afectează numeroase femei, am decis că nu este nevoie să-i păstrăm prezenţa", a declarat ministrul spaniol al culturii, Jose Manuel Rodrguez Uribes.De asemenea, Domingo a renunţat să cânte în "La Traviata", la celebrul Teatru Regal din Madrid, "cu câteva ore înainte de o întâlnire" a conducerii acestei opere, care trebuia să decidă dacă îl va retrage din distribuţie, potrivit unui comunicat al acestei instituţii culturale, administrate de o fundaţie publică în care este reprezentat ministerul.Teatrul Regal şi-a reafirmat apoi "politica sa de toleranţă zero în ceea ce priveşte hărţuirea şi abuzurile de tot felul şi solidaritatea sa permanentă cu victimele".Într-o anchetă publicată în august de Associated Press (AP), nouă femei au afirmat că au fost hărţuite de Domingo începând cu sfârşitul anilor '80, acuzându-l că le-a atins, le-a sărutat forţat, le-a făcut observaţii necorespunzătoare şi le-ar fi obstrucţionat carierele dacă a fost refuzat. În septembrie, AP a publicat o a doua anchetă în care afirmă că alte 11 femei s-au prezentat drept victime ale acestor hărţuiri.În faţa acestor acuzaţii, artistul ovaţionat pe toate scenele lumii a trebuit să renunţe la cariera sa în Statele Unite. El a părăsit în luna octombrie conducerea operei din Los Angeles şi a renunţat să mai apară scena Operei Metropolitane din New York, înainte ca reprezentaţiile sale să fie anulate de alte opere americane.Simţind că acest lucru s-ar putea întâmpla şi în Europa, artistul a preluat iniţiativa anunţând că se va retrage "din reprezentaţiile în opere şi în companiile care au dificultăţi în asumarea acestor angajamente".În acest context, organizatorii unui festival de muzică şi dans la Ubeda (sudul Spaniei) au anunţat joi "anularea concertului" lui Placido Domingo, programat pentru data de 3 mai.Artistul are în continuare numeroase spectacole programate în curând în oraşe precum Hamburg, Moscova, Verona sau Londra. În Austria, el urmează să cânte pe scena Operei din Viena în iunie şi la festivalul din Salzburg, în luna august.Marţi, organizatorii Festivalului de la Salzburg au dat publicităţii un comunicat prudent, în care susţin că doresc să-l "trateze pe cântăreţ în mod echitabil", însă adună în acelaşi timp "informaţii complete despre evoluţia anchetelor din Statele Unite" înainte de a-şi anunţa decizia. Tot marţi, Opera de la Viena a declarat pentru AFP că va analiza cu grijă acest subiect.AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)