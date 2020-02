Declarațiile șocante ale unei românce din Italia, prinsă în criza provocată de coronavirsu: „Am văzut cu ochii mei o ură pentru asiatici”

15:00

Caz șocant descoperit de anchetatorii din județul Iași. Un bărbat de 51 de ani din municipiul Pașcani a fost reținut și este propus pentru arestare preventivă, joi, 27 februarie, fiind acuzat de omor. Individul este protagonistul unui caz cum nu au mai văzut până acum procurorii din Iași. (VEZI ȘI: O STUDENTĂ LA UMF DIN […] The post Poveste îngrozitoare la Iași. O femeie a murit după ce un vecin i-a băgat un tub metalic în vagin appeared first on Cancan.ro.