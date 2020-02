PSD amână congresul: O parte însemnată a delegaţilor sunt implicaţi în prevenirea răspândirii COVID-19

21:40

O mamă din Sălaj care îşi creşte singură şase din cei şapte copii, cu venituri de doar câteva sute de lei lunar, într-o căsuţă fără apă curentă şi cu instalaţie improvizată de curent, va primi susţinere şi ajutor din partea comunităţii locale pentru un trai mai bun şi mai ales pentru ca aceia dintre copii care încă merg la şcoală să îşi poată finaliza studiile.Claudia Varga e o femeie simplă, care nu a avut parte de educaţie, dat fiind faptul că majoritatea vieţii a petrecut-o în Mesteceni, un sat fără electricitate şi fără şcoală. Din cei 37 de ani de viaţă, Claudia Varga luptă de 20 de ani pentru a-şi îndeplini rolul de mama pentru cei şapte copii pe care îi are. Cu primul soţ a avut patru copii, după care acesta a dispărut pur şi simplu. La o nouă încercare de căsnicie, după alţi trei copii şi al doilea soţ a părăsit-o şi acum nu mai vrea să ştie nimic de cei mici. Când s-au despărţit, Claudia era gravidă cu Moise, care acum are patru ani. Cel mai mare copil, Dana, care are 20 de ani, este singurul căruia nu mai trebuie să-i poarte de grijă, pentru că s-a căsătorit şi s-a mutat într-un sat vecin.După ce s-a mutat în Bogdana, într-o casă de chirpici, nici ea şi nici copiii săi nu aveau acte, motiv pentru care nu au putut solicita decât de curând ajutorul social cuvenit, adică 600 de lei lunar pentru mamă şi alocaţiile copiilor minori. Acum, mama şi şase dintre copiii ei locuiesc într-o casă donată de sora ei, din cărămidă, dar fără izolaţie exterioară, fără apă curentă şi cu o instalaţie de curent improvizată.Cel mai mare băiat, Marian, are 18 ani şi nu mai merge la şcoală, el fiind principalul sprijin în gospodărie. A reuşit să facă doar trei clase, nu ştie să scrie sau să citească şi nu are nici un venit constant. Gemenele Larisa şi Denisa au 16 ani şi au fost de curând încadrate la şcoala din Buciumi, în clasa a VI-a. Claudia are 8 ani şi merge în clasa a I-a, la aceeaşi şcoală, iar Mădălin, de şase ani şi Moise, de patru ani, merg la grădiniţa din sat."Claudia e în clasa I şi îi place foarte mult la şcoală. Când a fost vacanţa de sărbători a trebuit s-o duc până la şcoală, că nu era convinsă că nu mai sunt cursuri. Foarte mult îi place. Şi Larisa are note foarte bune. Denisa a mai lipsit de la şcoală, pentru că a mai stat cu cei mici, când m-am mai dus la lucru, în sat. Profesorii ne înţeleg şi ştiu care e situaţia noastră. Când mai apare câte ceva de făcut, pentru 30-40 de lei, e musai să mă duc, că nu pot să refuz. Că dacă nu, de unde bani? N-ai ce mânca", povesteşte mama.De-a lungul timpului, drama familiei din Bogdana a sensibilizat mai multe persoane, care i-au ajutat atât cât au putut pentru a merge mai departe. Cel mai recent ajutor a venit de la Crucea Roşie Sălaj, care le-a trimis, joi, mai multe alimente neperisabile, haine de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte şi o pungă mare cu jucării.E greu să-ţi imaginezi zâmbetul şi bucuria unui copil pentru care jucăriile au fost mereu doar un vis. Dintre jucăriile primite, Claudia nu s-a putut desprinde o păpuşă, în vreme ce lui Moise i-au atras atenţia patru maşinuţe frumos colorate. Mădălin a luat toată punga cu jucăriile rămase, pentru a fi sigur că are cu ce se juca, pentru ca, în cele din urmă, să fie de acord să o lase din mână pentru a încerca să facă un puzzle cu animale. Nu i-au prea ieşit combinaţiile, dar l-a ajutat Denisa şi totul a devenit foarte simplu.Pentru şapte suflete nevoile însă sunt multe, consolidarea casei, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, haine, hrană şi condiţii mai bune pentru ca şcolarii să îşi poată finaliza studiile. Puţinii bani câştigaţi de mamă sau primiţi din partea statului ajung abia pentru nevoile curente. Claudia Varga îşi stăpâneşte cu greu lacrimile atunci când îşi aminteşte de momentele în care nu a avut ce pune pe masa copiilor.Mai mulţi oameni cu suflet mare şi-au spus însă că sărăcia nu trebuie să fie un impediment pentru educaţie. Motiv pentru care o asociaţie culturală, o multinaţională din Zalău şi alte câteva companii locale vor organiza, în curând, un concert caritabil unde participanţii vor fi invitaţi să doneze pentru a susţine familia din Bogdana."Crescută într-un sat fără electricitate şi fără şcoală, propria ei educaţie nu a fost o prioritate, însă Claudia îşi doreşte un viitor diferit pentru copiii ei, chiar dacă astăzi trăiesc înghesuiţi în două camere, în condiţii grele şi cu venituri foarte mici. Pentru că aceşti copii şi alţii ca ei sunt parte din comunitatea în care vom trăi mâine, o viaţă mai bună pentru ei înseamnă o comunitate mai educată şi mai prosperă pentru noi toţi. Concertul este şansa noastră de a le oferi Claudiei şi familiei sale o rază de speranţă, alături de un sprijin concret, prin donaţiile de la finalul evenimentului", spun organizatorii evenimentului.Concertul este organizat de asociaţia Transilvania Cultural, având TenarisSilcotub ca partener principal şi sprijinul Ianus Instalaţii Electrice şi Party Time Events."M-am descurcat greu, dar au mai fost oameni care m-au ajutat. Suntem sănătoşi, suntem bine, cu lipsurile ne descurcăm mai greu. Ne mai ajută Dumnezeu. Trimite pe câte cineva, care nici nu ştii de unde apare. Dacă i-aş fi lăsat şi eu, ca tatăl lor, ce se alegea de ei? Să-i las pe la stat pe scumpii ăştia de prunci? Cât pot, le fac, cât pot îi sprijin, îi curăţ, îi spăl. Cât mi-a da Dumnezeu putere, până s-or duce la casele lor...", afirmă Claudia Varga. AGERPRES/(AS-autor: Sebastian Olaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)