Prestație remarcabilă pentru CFR Cluj, la Sevilla

00:40

CALENDAR ORTODOX 28 FEBRUARIE. Pe data de 28 februarie, Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea, iar in anii bisecti pe 29 februarie. Sfantul Cuvios Ioan Casian s-a nascut in jurul anului 360, fiind considerat intemeietorul monahismului in Apus.