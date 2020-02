„Bursucul” negru după eliminarea din Europa League: „Ni s-a făcut o mare nedreptate!”

18:20

Părinții copilului mort în urma unei anestezii făcute la o clinică stomatologică din Pitești au dat prima lor declarație. Au fost cele dintâi momente în care ei spun că au putut vorbi mai coerent după ce micuțul lor de doar patru ani și opt luni a murit în urma anesteziei totale. Părinții au fost împreună […] The post Primele declarații ale părinților copilului din Pitești care a murit din cauza unei anestezii la o clinică de stomatologie. “Nu m-au lăsat să stau acolo! O să…” appeared first on Cancan.ro.