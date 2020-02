Fotbal: Europa League - Antrenorul echipei FC Sevilla susţine că a fost ''o mână clară'' la golul anulat clujenilor

01:40

Managerul sportiv al grupării CFR Cluj, Bogdan Mara, a declarat, joi noaptea, după meciul din deplasare cu Sevilla, din şaisprezecimile de finală ale Europa League, încheiat 0-0, că jucătorii, antrenorii şi toţi cei implicaţi la gruparea ardeleană sunt frustraţi după anularea golului înscris de Adrian Păun în minutul 87 în urma unei decizii VAR fără ca arbitrul leton Andris Treimanis să vadă reluarea fazei pe monitorul de la marginea terenului."Suntem dezamăgiţi după acest meci, după ceea ce s-a întâmplat la faza golului. Nu mi s-a părut henţ la Traore, nu ştiu dacă se dă... Un gol atât de important, golul calificării, noi ne aşteptam ca arbitrul să meargă la marginea terenului şi să verifice, să vadă şi el de cinci ori faza, să fie sigur de decizie. Iar dacă aşa era, putea să îl anuleze. Dar aşa, să anulezi un gol de calificare fără să verifici mi se pare un pic forţat şi ciudat. În tur, la penalty-ul nostru, arbitrul s-a dus şi a verificat, iar atunci henţul a fost mult mai clar. Trebuia să verifice şi acum, e gol de calificare, nu e orice gol... Dacă era un gol la scorul de 2-0 sau 3-0, mai zici, dar aşa? Mie mi s-a părut uşor acordat henţul. Dacă verifica şi arbitrul nu mai aveam acest sentiment de frustrare şi nu mai gândeam că i s-a transmis în cască ce trebuie să dicteze la acea fază", a spus Mara la postul Digisport."Normal că suntem frustraţi şi dezamăgiţi, pentru că băieţii au muncit, s-au dăruit şi îi felicit pe toţi, aşa cum îl felicit şi pe Dan Petrescu. Pentru că nu e uşor să joci două meciuri cu Sevilla şi să nu pierzi. Am fost şi în vestiar, toţi sunt supăraţi, stau cu capul plecat... e păcat. Ar fi fost o calificare istorică. Noi am făcut un meci tactic foarte bun, ne-am apărat bine, am avut câteva ocazii bune şi ar fi fost o calificare frumoasă şi meritată pentru dăruirea de care au dat dovadă jucătorii", a adăugat el.Oficialul susţine că CFR Cluj e o echipă mult prea mică în Europa şi nu e lăsată să ridice capul. "Dacă ne băteau aici sau în tur cu 2-0, aia era, le strângeam mâna liniştiţi şi recunoşteam valoarea. Pentru că oricum Sevilla este net superioară, nu putem face comparaţii cu noi... dar nu aşa. Mi s-a părut ciudat să i se spună în cască arbitrului că e henţ şi el să nu meargă să verifice faza la un gol atât de important. E ciudat... poate că Sevilla e o reţetă financiară mult prea mare pentru toată lumea ca să nu se califice şi să meargă CFR Cluj din România mai departe. Suntem mici încă... Când putem să ridicăm capul nu suntem lăsaţi un pic, dar ce să facem, trebuie să mergem înainte", a precizat Mara."Sevilla şi-a creat ocazii, e normal, a jucat pe teren propriu, dar am avut şi noi ocaziile noastre. A fost o dominare a lor, dar nu ceva aşa... să spui că ne-a omorât şi nu am avut nicio şansă. Suntem mult mai dezamăgiţi de felul în care s-a terminat acest meci. Ieşim cu fruntea sus din această competiţie şi cred eu că am reprezentat cu mândrie fotbalul românesc", a mai afirmat managerul sportiv.În min. 87 al partidei de la Sevilla, Adrian Păun a şutat de la 26 de metri, iar portarul a scăpat mingea în plasă, însă golul a fost anulat în urma intervenţiei arbitrajului video, pentru un henţ prealabil comis de Lacina Traore.Echipa de fotbal CFR Cluj a fost eliminată din Europa League după ce a terminat la egalitate cu formaţia spaniolă Sevilla FC, 0-0, joi seara, pe Stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan" din Sevilla, în manşa a doua a şaisprezecimilor de finală. Campioana României a părăsit competiţia fără a cunoaşte înfrângerea în dubla cu formaţia andaluză, multiplă câştigătoare a trofeului, după 1-1 în partida tur de la Cluj-Napoca.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)