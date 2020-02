Lovitură uriașă pentru Andreea Bălan! Ce veste a primit după ce s-a despărțit de soțul ei

23:30

În urma confirmării primului caz de coronavirus din România, conducerea interimară a Partidului Social Democrat a transmis joi seară că va amâna reuniunile din următoarele zile. Amânare are scopul de a preveni răspândirea infectării cu noul virus. Atât congresul PSD de sâmbâtâ, cât şi CEX-ul programat pentru vineri seară, vor fi amânate. „Având în vedere […]