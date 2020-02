Gabi Răduță, șeful Academiei de copii și juniori al clubului Dinamo, vorbește despre cariera lui Patrick Petre

11:30

FCSB va juca sâmbătă, de la 20:30, cu FC Botoșani, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Bogdan Argeș Vintilă, antrenorul celor de la FCSB, a susținut azi o conferință de presă și a vorbit despre duelul cu botoșănenii. „Suntem înaintea unuI alt campionat, care îți dă șansa să faci ce e bine. Chiar dacă nu ai făcut până acum. ...