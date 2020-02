Indicele ROBOR la 3 luni continuă să scadă şi atinge la cel mai mic nivel din ianuarie 2019

09:30

Show-ul ”Românii au Talent” ridică audiențele la cote înalte nu numai prin prestațiile concurenților care urcă pe scenă și visează la premiul cel mare. Cei patru jurați sunt parte integrantă din spectacol, iar unul dintre aceștia, Florin Călinescu, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este hâtru și are toate cuvintele la el, de fiecare […] The post Scandal la Pro TV! Florin Călinescu îl face pe Mihai Petre: „Eu nu pot să am contre cu unul ca el” appeared first on Cancan.ro.