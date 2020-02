Barometru EY: tinerii sunt interesați de dezvoltare personală și învățare

23:20

Piata de capital din Romania a inceput anul 2020 cu un ritm de crestere care s-a situat usor peste nivelul consemnat la finalul anului trecut, in conditiile in care indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii listate cu exceptia SIF-urilor, a oscilat in jurul valorii de 10.000 de puncte pe parcursul lunii trecute. Pragul de 10.000 de puncte a fost depasit pe 13 ianuarie 2020, fiind cea mai mare valoare inregistrata de indicele pietei locale in ultimii 12 ani. Pe plan international, si indicii de referinta ai principalelor burse au testat nivelurile record, fara a lipsi insa corectiile declansate de incertitudinile globale, care si-au facut simtita prezenta in pietele externe. „Traim intr-un context international marcat de volatilitate, care izvoraste din incertitudinile investitorilor cu privire la pozitiile pe care sa le adopte in piete. Dincolo de factorii externi, pot aparea si elemente interne care sa cauzeze decuplari de la trendul pietelor internationale. Este greu, in acest moment, sa ne imaginam ca in 2020 vom avea un an cu o rata de crestere similara celei din 2019, de 35% pentru BET sau 47% daca luam in calcul dividendele. In lipsa unor factori perturbatori si daca economia romaneasca nu decelereaza, companiile romanesti listate au fundamente solide sa contribuie la cresterea generala a pietei si in acest an," a declarat Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea medie zilnica de tranzactionare a depasit 10 milioane de euro in ianuarie, in timp ce valoarea totala de tranzactionare pe segmentul de actiuni a fost de peste 200 de milioane de euro in prima luna din 2020. „Am demarat la finalul anului trecut cel mai ambitios proiect de dezvoltare a infrastructurii bursiere locale odata cu infiintarea companiei care va opera contrapartea centrala. Dupa incheierea procesului de autorizare, vom putea relansa si piata derivatelor. Dincolo de acest proiect dedicat eficientizarii pietei secundare, am stabilit si cadrul pentru cresterea lichiditatii oferind posibilitatea emitentilor sa incheie contracte de market making cu participantii la piata, iar aceasta posibilitate incepe sa fie tot mai des fructificata. Pentru a putea vorbi de o mai mare reprezentativitate a bursei in economie, eforturile BVB vor trebui dublate de sprijinul autoritatilor statului pentru sustinerea listarilor companiilor si stimularea populatiei sa economiseasca in portofolii de valori mobiliare," a spus Adrian Tanase, CEO al BVB. La finalul lunii ianuarie, valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB era de 110 miliarde lei, echivalentul a 23 miliarde euro.