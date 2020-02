Coronavirus/ Grupul de Comunicare Strategică: Teste negative în cazul pacientului din judeţul Gorj

16:40

''The Invisible Man'' este un nou ''remake'' al clasicei povestiri de suspans şi totodată principala premieră din acest sfârşit de săptămână în cinematografele nord-americane, relatează EFE.Cu Elisabeth Moss (serialele "Mad Men" şi "The Handmaid's Tale") ca protagonistă, acest film al studioului Blumhouse, care reinterpretează cartea lui H.G. Wells, este scris şi regizat de Leigh Whannell ("Upgrade", 2018). În "The Invisible Man", un om de ştiinţă genial şi bogat, dar violent şi obsedat de control (Oliver Jackson-Cohen), se sinucide după ce partenera lui Cecilia (Elisabeth Moss) îl părăseşte, însă totul pare o stratagemă şi puţin câte puţin femeia începe să perceapă indicii îngrijorătoare că cineva invizibil o urmăreşte pas cu pas.Pe măsură ce începe să fie confruntată cu coincidenţe din ce în ce mai sinistre, care pun în pericol viaţa celor dragi ei, Cecilia simte că sănătatea ei mentală e tot mai fragilă, din cauza eforturilor ei disperate de a le dovedi celorlalţi că e hărţuită de o fiinţă care nu poate fi văzută. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERS"Abuzurile psihologice pot fi la fel de dăunătoare ca şi cele fizice, sunt foarte manipulatoare şi trebuie să treacă mult timp pentru a le depăşi şi a te recupera, de aceea am dorit să arătăm ambele aspecte asupra personajului Cecilia", a declarat Moss într-un interviu acordat EFE.Cartea lui H.G. Wells a avut numeroase ecranizări de-a lungul timpului, cea mai cunoscută fiind "The Invisible Man" (1933), regizată de James Whale şi avându-l în rolul principal pe Claude Rains, un film care a devenit un clasic al cinematografiei horror din anii '30.Cunoscută mai ales din televiziune pentru rolurile sale din serialele "Mad Men" şi "The Handmaid's Tale", Elisabeth Moss a încercat să-şi creeze o carieră şi în cinematografie, jucând recent în filme precum "Us" şi "The Kitchen", ambele lansate în 2019."The Invisible Man" este principala premieră care se lansează în acest weekend, având în vedere că restul lansărilor sunt limitate (filme modeste care pot fi văzute în câteva cinematografe). Din această categorie face parte "Greed", noua propunere a regizorului britanic Michael Winterbottom ("24 Hour Party People", 2002), avându-i în rolurile principale pe Steve Coogan şi Isla Fisher. Petrecerea de lux a unui milionar excentric (Coogan) ese pretextul folosit de Winterbottom pentru a prezenta o satiră asupra lumii şi de a ridiculiza clasele privilegiate şi partea întunecată a capitalismului. La rândul său, John Turturro îşi recuperează emblematicul personaj Jesus Quintana în "The Jesus Rolls", un film amuzant derivat (spin-off) din clasicul "The Big Lebowski" (1998) al fraţilor Coen. Această comedie, scrisă şi regizată de Turturro, are o distribuţie selectă din care fac parte Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Christopher Walken şi Jon Hamm. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)