Încă un număr de senzație la Românii au talent: a intrat în bazin și a rezolvat sub apă 10… VIDEO

17:30

Nu ducem lipsa de vedete, asta-i lucru clar. Dar la fel de repede cum s-au transformat din anonime, in persoane publice, in Romania, asa s-au transformat si din vedete, in escorte, in strainatate. Despre cine vorbim? Despre multe vedete autohtone, precum Anda Adam, Loredana Chiviu, Bianca Dragusanu. Evident, adevarul nu este chiar acesta. Dar totusi, […] The post (P) Vedete in Romania, escorte in strainatate appeared first on Cancan.ro.