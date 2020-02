I s-a adeverit cea mai neagră temere! Preotul care își bănuia soția de adulter a aflat că fiul lui este… al altuia!

17:20

În plină epidemie de coronavirus, Dan Negru răbufnește din nou. Prezentatorul TV crede, cu tărie, că virusul ucigaș este și un business media. Autoritățile au confirmat, astăzi, două noi cazuri de coronavirus în România. Este vorba e un bărbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Anunțul a fost făcut în urma unei conferințe de […] The post În plină epidemie de coronavirus, Dan Negru răbufnește din nou: ”Virusul e de 10 ori mai slab decât cel gripal și de mii de ori mai promovat” appeared first on Cancan.ro.