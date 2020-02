CESAR 2020 - "Les Miserables", premiul Publicului

18:40

Liderul organizaţiei municipale Constanţa a PSD, Decebal Făgădău, a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile că amânarea congresului partidului ar avea legătură cu nemulţumirile mai multor primari din ţară cu privire la preşedintele interimar Marcel Ciolacu, că acestea sunt false, menţionând că în PSD sunt tensiuni generate în urma dezbaterilor care au loc, ceea ce înseamnă progres."Ar fi ciudat să nu existe tensiuni, partidul nostru are nevoie de dezbatere, are nevoie de progres, are nevoie de o schimbare în ceea ce priveşte modul în care face politică şi în care comunică. Personal am o părere bună despre domnul Marcel Ciolacu, pentru că este un om pe care îl cunosc şi cu care am lucrat şi pe vremea când a fost vicepremier. Şi vă spun că era zi şi noapte la guvern. Şi are o disponibilitate de muncă fantastică. Ce să vă spun? Că îl plac primarii? Da, îl plac primarii, pentru că a spus că primarii de municipii şi preşedinţii de consilii judeţene vor face parte dintr-un CEx lărgit, că vocea noastră nu prea s-a auzit multă vreme. Deci, noi am schimbat statutul, forurile de conducere, dar de cele mai multe ori ne-am făcut că nu auzim aceste tensiuni sau voci. Fiecare coleg de-al nostru are dreptul să vorbească, să îşi spună părerea şi, în cele din urmă, sunt convins că această dezbatere naşte progres. Eu privesc în altă cheie această interpretare cum că sunt tensiuni în PSD. Bun, în PSD sunt dezbateri şi mă bucur ... nu aceasta este cauza pentru care s-a amânat congresul", a spus Făgădău, într-o conferinţă de presă organizată la finalul unei şedinţe a Consiliului Local Municipal, răspunzând la o întrebare în acest sens.El a mai afirmat că nu au fost ezitări privind stabilirea datei Congresului PSD, stabilindu-se "ferm", într-un Comitet Executiv Naţional anterior, ca acesta să se desfăşoare până la sfârşitul lunii februarie."Pot să vă spun că am participat la un Comitet Executiv Naţional, în locul domnului Felix Stroe, în care s-a luat decizia fermă ca congresul să aibă loc până la sfârşitul lunii februarie. Şi noi am propus să fie acest lucru tocmai pentru a nu ne suprapune peste Ziua Femeii, Sărbătoarea Primăverii etc. Să nu vă imaginaţi că mai este o atmosferă în partid în care cineva vine cu agenda, o pune pe masă şi spune am hotărât ... Nu. Chiar se discută lucrurile. Am avut întâlnire, cu ocazia acelui CEx, toţi primarii de municipii, toţi preş de consilii judeţene, toţi parlamentarii PSD, pentru prima dată din 2016 până acum. Şi vă spun că cei din sală au vorbit cel mai mult, pentru că este nevoie în PSD de această dezbatere internă", a declarat Decebal Făgădău.Joi seară, Partidul Social Democrat a anunţat că va fi amânat congresul ce urma să aibă loc sâmbătă, o parte însemnată a delegaţilor fiind implicaţi în gestionarea pe plan local a măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii COVID-19.Totodată, decizia de amânare a congresului a avut în vedere şi recomandările specialiştilor din domeniul medical, potrivit cărora adunările care implică un număr atât de mare de participanţi, din toate zonele ţării, nu sunt indicate în situaţia dată. AGERPRES/(A, AS - autor: Nona Jalbă; editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)